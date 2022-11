Giovane alpinista di Meda perde la vita durante un'escursione

Tragedia nella giornata di ieri, domenica 20 novembre, nella zona di Premana, più precisamente sul Pizzo Alto. Un giovane di Meda, il 37enne Domenico Briganti, ha perso la vita durante un'escursione.

Giovane alpinista di Meda perde la vita in montagna

La tragedia si è consumata come detto sul Pizzo Alto. Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, ha ricevuto l’attivazione intorno alle 19:30. Briganti era in compagnia di una ragazza e si erano diretti durante la giornata verso la cima per un’escursione. A un certo punto la ragazza era stanca e quindi ha deciso di fermarsi ad aspettarlo, mentre lui invece ha preferito arrivare fino in cima. La donna è poi scesa verso valle, dove avevano parcheggiato l’auto. Dopo un po’ però, non vedendo rientrare il compagno si è allarmata e ha chiesto aiuto.

La mobilitazione dei soccorsi

Sono partite subito le squadre territoriali del Soccorso alpino, una quindicina i tecnici impegnati. I soccorritori sono arrivati in quota e hanno trovato gli occhiali dell’uomo; nel frattempo è arrivato l’elicottero di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, per effettuare un sorvolo con i visori notturni, che hanno permesso di individuare l’uomo, precipitato.

Trovato morto intorno a mezzanotte

Si trovava un centinaio di metri sotto la cima; il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono quindi cominciate le operazioni di recupero; si è trattato di un intervento complesso, lungo un sentiero con neve e ghiaccio. L’uomo è stato trovato intorno a mezzanotte e le squadre di soccorso sono rientrate all’alba.