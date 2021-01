Giovane influencer rapinato sul treno, arrestato un 26enne

Giovane influencer rapinato sul treno a Seveso, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di Lentate.

Influencer rapinato sul treno a Seveso

E’ successo intorno alle 21.30 del 13 gennaio 2021, sul treno Trenord percorrente la tratta Camnago – Seveso. Un 19enne sevesino, operaio e influencer, mentre si stava avvicinando alle porte d’uscita della carrozza, è stato aggredito da due giovani stranieri di origine nordafricana che, senza proferire parola, gli hanno sbarrato la strada, lo hanno trattenuto per le braccia e, dopo avergli frugato indosso, lo hanno rapinato del borsello dove non c’erano soldi ma solo il documento d’identità.

Rapinatori in fuga, uno è stato arrestato dai Carabinieri

I due malviventi quindi sono dapprima fuggiti all’interno del treno e poi, giunti alla stazione ferroviaria di Seveso, sono scesi e si sono dileguati a piedi lungo le vie limitrofe. L’immediato intervento dei militari del comando locale dell’Arma ha permesso di rintracciare nelle vicinanze un 26enne tunisino residente a Lentate sul Seveso, celibe, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Riconosciuto inconfutabilmente dalla vittima – rimasta illesa – quale uno degli autori del reato (anche per via di un appariscente paio di scarpe rosse), è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Monza. L’esiguo bottino non è stato recuperato. In corso le indagini per individuare il complice.

