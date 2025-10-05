Giovane investita e uccisa dal treno

Tragedia in tarda mattinata nel tratto di Seregno. Inutili i soccorsi, la vittima è una 15enne: indaga la Polfer di Milano. Fino alle 14.20 circolazione sospesa fra Seregno e Camnago di Lentate sul Seveso

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 ottobre, lungo la linea ferroviaria Milano – Como – Chiasso. Una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un treno in transito nel tratto di Seregno. Inutili i soccorsi del 118 sui binari, allertati dal conducente del convoglio.

Indaga la Polfer di Milano

Sull’investimento mortale sono in corso gli accertamenti della Polfer di Milano. Secondo le prime informazioni, in attesa di conferme ufficiali, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Dalle 12.20 sulla linea Milano – Chiasso la circolazione ferroviaria è stata sospesa, per poi riprendere gradualmente dalle 14.30 tra Seregno e Camnago su un unico binario, mentre erano in corso gli accertamenti dell’Autorità competente presente sul posto (foto d’archivio).