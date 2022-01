Giovane muore tre anni dopo l'incidente in auto

Lutto a Monticello

Oggi l'ultimo saluto a Diego Scaccabarozzi, 22 anni. Nel 2018 rimase gravemente ferito nello schianto avvenuto tra Sirtori e Barzanò.

Muore a soli 22 anni dopo un calvario lungo tre anni e mezzo in seguito all'incidente stradale nel quale era rimasto gravemente ferito nel 2018. Lutto a Monticello Brianza per la morte di Diego Scaccabarozzi: in tanti nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 gennaio 2022, hanno gremito la chiesa parrocchiale e il sagrato per rivolgergli l'ultimo saluto. Il ragazzo era uno studente del Gandhi di Besana.

Muore a tre anni e mezzo dall'incidente

Lo schianto nel quale Diego Scaccabarozzi, che all'epoca aveva 19 anni, era rimasto coinvolto, era avvenuto nella tarda serata di venerdì 6 luglio 2018 lungo la strada che da Sirtori scende a Barzanò. La Lancia Y sulla quale si trovava come passeggero si era schiantata contro una Fiat Seicento e si era ribaltata, strisciando sull'asfalto per qualche centinaio di metri.

Due dei quattro occupanti erano usciti miracolosamente illesi dall’ammasso di lamiere. Non Diego e nemmeno il suo amico ventenne di origini egiziane, residente a Sirtori, le cui condizioni erano apparse sin da subito molto serie. Le conseguenze peggiori le ha riportate il giovane di Torrevilla: dopo essere stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco era stato ricoverato in Rianimazione.

Da allora Diego non si è mai veramente ripreso: dopo il coma era stato trasferito a Monza e quindi all’Istituto Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco. Dopo tre anni e mezzo è stata una complicazione clinica a portarselo via per sempre.

"Sei diventato un fiore delicato"

«Eri nel fiore degli anni e sei diventato come un fiore, delicato, bisognoso di cure, bisognoso di tutto, ma forse solo di amore»: con queste parole quest'oggi don Marco Crippa, parroco di Monticello, lo ha voluto ricordare durante il funerale, che ha visto la partecipazione di moltissime persone che si sono strette attorno alla famiglia del giovane.