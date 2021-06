Giovane precipita dalla finestra, non è in pericolo di vita

E' precipitato da una finestra di un'abitazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sospiro di sollievo per un giovane di 26 anni soccorso poco dopo le 7.30 di oggi, sabato 5 giugno, a Concorezzo, in via D'Azeglio, nella frazione di Rancate.

E' caduto dal secondo piano

Secondo una prima ricostruzione il 26enne, di origini straniere, sarebbe precipitato da una finestra al secondo piano di una casa di corte, al civico 1. Un salto nel vuoto da circa 5 metri di altezza.

Sul posto anche l'elisoccorso

Sul posto si sono portate due ambulanze in codice rosso, un'automedica e i carabinieri. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso alzatosi in volo dall'ospedale di Bergamo. Fortuntamente le condizioni di salute del 26enne sono migliorate nel corso dell'intervento e il codice è stato derubricato a giallo. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza per curare le lesioni riportate in seguito alla caduta.

Trovato a terra dai vicini

A dare l'allarme sarebbero stati i residenti della corte. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Seguono aggiornamenti.