Giovane scomparso a settembre, riprendono le ricerche nel fiume

Riprese le ricerche del giovane scomparso a settembre: come riportano i colleghi di PrimaMerate in azione anche l’elicottero Drago.

Giovane scomparso a settembre: si cerca nell’Adda

Sono riprese le operazioni di ricerca del giovane disperso dalla fine di settembre nelle acque del fiume Adda, poco distante dal ponte di Paderno d’Adda. Le attività si sono concentrate nel tratto delle gole, un’area particolarmente impervia dove il corso d’acqua si restringe dirigendosi verso Porto d’Adda.

Per l’ispezione della zona è intervenuto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che, in sinergia con la squadra fluviale di Lecco e il personale del distaccamento di Merate, ha effettuato un’approfondita perlustrazione aerea e costiera.

Al momento, le verifiche non hanno portato al ritrovamento del corpo. Oggi, sabato 29 novembre 2025, si sta lavorando snche con l’ausilio dei droni del nucleo Sapr dei Vigili del Fuoco di Milano per un monitoraggio ancora più capillare.