Intervento dei volontari della Croce bianca di Besana nella notte tra domenica e oggi, lunedì 30 agosto, per una giovane rimasta ferita dopo una caduta.

Giovane soccorsa nella notte dopo una caduta

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle due e l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in via Vecellio, un'autolettiga e l'automedica: le condizioni della 22enne infatti, inizialmente, sono apparse particolarmente serie. I primi accertamenti sul posto hanno invece escluso gravi conseguenze per la giovane che è stata trasportata all'ospedale San Gerardo in codice verde.

Incidente a Sovico

Nella serata di ieri segnaliamo invece un incidente avvenuto poco dopo le 22 a Sovico, in via Di Vittorio. In base alle informazioni riportate da Areu sono due le vetture che si sarebbero scontrate. A seguito dell'urto tra le due automobili è stato necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce bianca di Giussano per prestare soccorso a una 38enne. La donna, le cui condizioni sono state giudicate buone, è stata trasportata in ospedale in codice verde. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri.