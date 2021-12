Giovane soccorso per una intossicazione da alcol

Sirene di notte

Nella notte anche un incidente a Monza mentre nella serata di ieri una 45enne è stata soccorsa dopo un investimento.

Un intervento di soccorso per una intossicazione da alcol e un soccorso per incidente.

Nella notte un incidente e un'intossicazione da alcol

E' il bilancio dell'attività svolta nella notte dai soccorritori della Brianza. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il primo intervento notturno è scattato poco prima dell'una per un sinistro avvenuto in viale Libertà a Monza. L'incidente ha visto coinvolte due auto che, per cause ancora da chiarire, sono entrate in collisione all'altezza del civico 116. A essere soccorso è stato un 29enne che dopo aver ricevuto le prime cure dai volontari della Croce rossa di Monza e Brianza, non ha avuto necessità del trasporto in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Monza per i rilievi di rito.

Poco dopo le cinque e mezza invece i volontari della Croce rossa di Cinisello si sono portati a Nova Milanese, in via Garibaldi, dove poco prima un giovane di 29 anni si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo.

Pedone investito a Trezzo

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente avvenuto a Trezzo sull'Adda, in via Biffi. Erano circa le 22.15 quando, per cause da chiarire, una donna di 45 ani è stata investita da un mezzo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce azzurra di Trezzo e i Carabinieri della Compagnia di Pioltello. la 45enne è stata trasportata in ospedale a Vimercate in codice giallo.