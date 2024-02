Giovane trovato senza vita nella sua abitazione

Dramma a Carnate: un giovane è stato ritrovato nella sua abitazione privo di vita. La tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana in via Boccaccio, nel cuore del quartiere Stazione.

Giovane trovato senza vita a Carnate

A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici del ragazzo di origini egiziane che vivevano nella stessa casa. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che il 30enne fosse impegnato in una conversazione al telefono quando, improvvisamente, avrebbe iniziato ad accusare qualche malessere. I coinquilini, vista la situazione, si sono subito allarmati e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, però, la situazione era precipitata, con il ragazzo che si era accasciato al suolo privo di sensi.

Inutili i soccorsi

Subito sul posto, con la massima urgenza, si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica. I paramedici, tuttavia, dopo le prime e tempestive cure in loco non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane egiziano. In via Boccaccio si è portata anche una volante dei Carabinieri della stazione di Bernareggio per fare luce sull’accaduto e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Ipotesi malore

Al momento nessuna ipotesi può essere esclusa, anche se con ogni probabilità la causa della morte non può che essere ascritta a un malore improvviso che ha colto il povero 30enne mentre era al telefono. Sarà l’autopsia, disposta immediatamente da parte delle autorità competenti, a dipanare ogni dubbio su un dramma che ha scosso l’intera comunità carnatese.