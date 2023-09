Giovani fracassoni in piazza a Briosco, notti estive insonni anche per don Gino

Settimane di notti insonni per i residenti del centro di Briosco. A tenerli svegli ci hanno pensato i giovani «fracassoni», per lo più adolescenti in vacanza da scuola, che hanno pensato bene di trascorrere le calde serate estive in piazza della chiesa. Non una novità, certo, perché da sempre i ragazzi brioschesi si radunano all’ombra del campanile, ma quest’anno pare proprio che gli schiamazzi abbiano raggiunto livelli record.

Grida e partite non autorizzate

«Si parte dalle 21 circa per finire intorno alla mezzanotte, se non più tardi», racconta chi abita in zona, tra grida e giochi, soprattutto «partite di calcio con le mura della chiesa a far da porta». E non solo perché nei giorni scorsi due bottigliette di plastica erano ben visibili sul davanzale di una delle vetrate dell’edificio sacro, a diversi metri da terra, probabilmente lanciate durante una sfida notturna.

Tra chi non dorme c'è pure don Gino

«Siamo stati tutti ragazzi...», dirà qualcuno. Vero, però, senza voler fare la predica a nessuno, non bisogna dimenticare che proprio sopra le teste dei giovani festaioli abita l’amato ex parroco don Gino Villa: 95 primavere sulle spalle in questo 2023 e il diritto di poter dormire in santa pace.