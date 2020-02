Giovedì avvio della Sala Operativa provinciale del Comando dei Vigili del fuoco FOTO

Giovedì 20 febbraio 2020 sarà dato avvio alla Sala Operativa provinciale del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza.

Avvio della Sala Operativa provinciale dei Vigili del fuoco

Dopo un periodo di un mese di prove tecniche con esito positivo, sarà operato il trasferimento degli archivi informatici e quindi il distacco dal Comando VVF di Milano della funzione operativa che pertanto sarà in grado di operare in piena autonomia nella gestione del servizio di soccorso tecnico urgente della provincia di Monza e di ricevere direttamente le chiamate che pervengono dal numero unico di soccorso NUE 112.

Gestione autonoma

La Sala Operativa provinciale sarà quindi in grado di garantire in autonomia la gestione operativa del personale e degli automezzi nell’ambito del complesso sistema del soccorso tecnico in provincia, che nell’anno 2019 ha visto l’effettuazione di circa 9.000 interventi di soccorso da parte delle 9 sedi dei Vigili del fuoco presenti sul territorio provinciale.

Le parole del Comandante