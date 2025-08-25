Girava con la droga nel giubbotto: arrestato dai Carabinieri

Operazione

L'intervento dei Militari di Villasanta ieri, domenica, nei pressi del Centro commerciale

La droga l'aveva nascosta in un piccolo contenitore metallico custodito all'interno del giubbotto che indossava. Diciannove dosi di cocaina, per un totale di 11 grammi, quelli sequestrati dai carabinieri di Villasanta.

Girava con la droga nel giubbotto

In manette è finito Mohamed H., classe 2000, incensurato senza fissa dimora, arrestato con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, per aver strattonato e spinto uno dei carabinieri al momento del controllo avvenuto domenica 24 agosto al centro commerciale Il Gigante.

Arrestato dai Carabinieri

Il 25enne marocchino, alla vista dei carabinieri, avrebbe dato cenni di nervosismo. La perquisizione ha fatto emergere la droga e una cifra in contanti, 445 euro circa, che è stata subito sequestrata al pari della sostanza stupefacente. Il nordafricano, nella giornata di oggi, lunedì, è comparso davanti al giudice Guglielmo Gussoni per il processo per direttissima, dove ha patteggiato la pena di un anno.