Si era sottratto ad un altro controllo nei giorni precedenti, ma non è riuscito invece a farlo a quello della Polizia Locale di Seregno che nei giorni scorsi ha arrestato H.A. un cittadino marocchino di 30 anni, che girava con un veicolo risultato oggetto di appropriazione indebita ai danni di una società di autonoleggio e risultava inoltre irregolare sul territorio nazionale.

Girava con l’auto a noleggio non riconsegnata, bloccato e denunciato dalla Locale

La scorsa settimana, la Centrale Operativa della Polizia Locale ha ricevuto un alert, tramite il sistema di controllo dei varchi di accesso alla città, per un veicolo che si era già sottratto a un precedente controllo da parte di un’altra forza di polizia nei giorni precedenti.

L’allerta è stata immediatamente diramata alle pattuglie in servizio. Il mezzo è stato individuato in zona Sant’Ambrogio da una pattuglia in borghese della polizia locale. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che il veicolo era oggetto di appropriazione indebita ai danni di una società di autonoleggio.

L’operazione di recupero

Così è scattata l’operazione di recupero del mezzo con i ghisa seregnesi che, in coordinamento tra personale della radiomobile e della polizia giudiziaria, si sono posizionati strategicamente lungo le principali arterie di uscita della città, con l’obiettivo di intercettare il mezzo.

L’attività ha così portato al blocco del veicolo senza conseguenze per la circolazione. Il conducente ha tentato, seppure in modo blando, di forzare il posto di controllo, causando lievi danni ad un veicolo di servizio, ma è stato prontamente fermato dagli agenti.

L’uomo è stato trasferito poi al comando per le procedure di identificazione. Dagli accertamenti è emerso che il 30enne marocchino risultava irregolare sul territorio nazionale. Così è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ingresso irregolare nel territorio dello Stato, appropriazione indebita e fuga all’alt, fattispecie recentemente introdotta dal Decreto Sicurezza.