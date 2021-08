Il Giro della Lombardia in bici per ricordare lo zio scomparso. La grande impresa del medese Matteo Ronchetti in meno di 48 ore di tempo.

In ricordo dello zio scomparso

Un'impresa incredibile compiuta in 44 ore e 50 minuti, nel ricordo dello zio scomparso. Tanto ci ha messo Matteo Ronchetti, 30 enne medese, a compiere il Giro della Lombardia nella disciplina ultracycling. Nulla a che vedere con la classica di ciclismo, perché Matteo ha percorso 800 chilometri che lo hanno portato da Como a raggiungere prima Bormio e poi Mantova, Cremona e Varese fino a tornare nel capoluogo lariano. Un dislivello di 8mila metri che lo ha portato a percorrere anche i passi Gavia, Crocedomini e del Maniva, il tutto in ricordo dello zio, Giacomo Carpignano. "Come me era appassionato di ciclismo. Era una promessa che gli avevo fatto prima che se ne andasse: essere riuscito a mantenerla è la soddisfazione più grande" ha raccontato Matteo.

Un'impresa titanica senza mai dormire

Partito l'altro sabato a mezzanotte da Como, Matteo ha appunto percorso tutto il perimetro della Regione prima di rientrare nella stessa Como domenica sera. "Ho dormito soltanto un'ora e mezza. Alle mie spalle avevo i miei genitori che mi hanno seguito su un pullmino come fosse un'ammiraglia. Domenica mattina è stato il momento più duro, ho avuto una crisi importante, ma pensare a mio zio mi ha aiutato e mi ha permesso di finire la gara. E' stato uno sforzo importante sia a livello energetico che mentale" ha raccontato Matteo.

