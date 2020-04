Giussano, 14 positivi in casa di riposo Residenza Amica.

Il Covid-19 entra in casa di riposo

Giussano, 14 positivi in casa di riposo Residenza Amica. Nonostante tutte le misure di sicurezza e la massima allerta tra il personale – ormai da settimane gli unici autorizzati ad accedere alla struttura – il Covid-19 ha fatto il suo ingresso anche nella Rsa di via D’Azeglio. Uno degli ospiti è infatti ricoverato in ospedale, al San Gerardo di Monza, gli altri 13 sono nella struttura, in isolamento e sotto stretta sorveglianza. Sedici le persone che sono state sottoposte al tampone. Nei giorni scorsi c’è stato anche un decesso, che potrebbe essere legato al Covid.

Il presidente

“Abbiamo fatto quanto era in nostro possesso per tenere lontano il virus dai nostri ospiti, ma ora abbiamo dovuto arrenderci alla sua virulenza”, ha spiegato il presidente Alberto Elli. Sono da subito state avviate tutte le procedure necessarie, per contenere i disagi e garantire la massima sicurezza agli altri pazienti: «Gli ospiti sono ciascuno nella propria camera e non sono più a stretto contatto se non con il compagno- precisa Elli – I pasti vengono serviti nelle camere. Viene controllata la temperatura 4 volte al giorno e costantemente sanificate le camere. Tutto il personale è dotato di ausili di protezione, reperiti con grande difficoltà”.

