Sirene di notte

L'uomo, 81 anni, è stato soccorso nella notte in via Savio. Altra caduta ieri sera a Desio.

Intervento di soccorso nella notte per un anziano vittima di una caduta a Giussano.

Giussano: anziano soccorso dopo una caduta

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza erano circa le 4.30 quando è arrivata la chiamata di soccorso al 118. Subito i volontari della Croce bianca di Mariano Comense si sono portati in via Savio a Giussano dove l'uomo, 81enne, è stato visitato. Le sue condizioni, apparse in un primo momento abbastanza serie, sono fortunatamente migliorate dopo i primi accertamenti sanitari. L'omo è stato dunque caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Carate per ulteriori esami.

Altra caduta a Desio nella serata di ieri quando poco dopo le 21, in via Dolomiti, è stato soccorso un 69enne. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'Avis Meda che hanno giudicato buone le condizioni del 69enne trasportandolo al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice verde.