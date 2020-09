Giussano: auto contro ostacolo, tre giovani soccorsi SIRENE DI NOTTE

Giussano: auto contro ostacolo, tre giovani soccorsi. L’incidente è avvenuto poco dopo dopo mezzanotte e mezza in via Monza.

Giussano: auto contro ostacolo, tre giovani soccorsi

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto intorno a mezzanotte e quaranta in via Monza. Sul posto sono giunti i volontari della Croce Bianca di Mariano che hanno prestato le prime cure a due ragazze di 20 anni e una di 19. Fortunatamente nessuna di loro ha riportato gravi conseguenze e l’ambulanza è ripartita alla volta dell’ospedale di Carate in codice verde.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi del caso.

TORNA ALLA HOME