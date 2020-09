Giussano, beccato mentre spaccia: arrestato

Giussano, beccato mentre spaccia cocaina: arrestato

Finisce in cella un marocchino

Giussano, beccato mentre spaccia cocaina: arrestato. Durante la scorsa notte, i militari della Stazione di Giussano, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto il cittadino marocchino M.H, 24enne, senza fissa dimora in Italia, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti.

I carabinieri l’hanno notato attorno alle 23, mentre cedeva della cocaina ad un cittadino giussanese M.B. , 39enne, muratore, con precedenti specifici. La perquisizione nell’auto, in uso al marocchino, ha consentito anche il rinvenimento di un grammo di cocaina e la somma contante di 2710 euro.

Al termine delle operazioni di identificazione, i militari hanno anche appurato che a suo carico c’era già una misura cautelare in carcere in attesa di giudizio emessa dal GIP di Lecco per reati legati allo spaccio di stupefacenti. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Monza, è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Monza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.