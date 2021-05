Giussano, colpo al bancomat ma senza bottino

Giussano, colpo al bancomat in piazza Roma, ma senza bottino

Nella notte tra domenica e lunedì

Ladri senza bottino. Questa volta è andata male alla banda che nella notte tra domenica e lunedì, ha tentato di svuotare uno degli sportelli della cassa veloce della Banca Intesa San Paolo in piazza Roma.

I delinquenti sono entrati in azione in piena notte, attorno all’una e quarantacinque. Sono entrati nell’area delle casse veloci e hanno forzato il primo dei tre bancomat presenti usando probabilmente un piede di porco o un attrezzo simile adatto allo scasso.

Dopo aver forzato lo sportello, la fuga

Hanno distrutto completamente il terminale cercando di arrivare alla cassa dove sono contenuti i contanti, ma probabilmente qualcosa è andato storto e non sono riusciti nel loro intento. Hanno quindi dovuto rinunciare e fuggire a mani vuote.

Il sistema d’allarme azionato immediatamente ha subito fatto arrivare sul posto i Carabinieri: quattro pattuglie di militari sono convogliate presso la banca del centro, trovando il bancomat distrutto e nessuna traccia dei delinquenti che erano già scappati.