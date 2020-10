Giussano, controlli anti-covid: tra le pizze spunta la cocaina. Tre arresti

Arresti in pizzeria

Giussano, controlli anti-covid: tra le pizze spunta la cocaina. Tre arresti. Doveva essere un normale controllo per sensibilizzare e verificare il rispetto delle normative anti-covid ma tra la farina per gli impasti della pizza, i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno trovato ben altro. L’intervento è scattato nella nottata tra giovedì e venerdì a Giussano, presso una pizzeria d’asporto di via Garibaldi.

Cocaina e contanti

All’interno del locale insieme al titolare sono stati trovati altri due dipendenti. Ma non solo. Nella pizzeria i militari hanno trovato anche 29 grammi di cocaina, oltre seimila euro in contanti, otto telefoni cellulari utilizzati probabilmente per mantenere i rapporti con la clientela di consumatori e un tablet.

Per i tre uomini, un egiziano e due marocchini tra i 27 e i 35 anni, tutti domiciliati a Giussano, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ora il comando dell’Arma cittadino avanzerà una richiesta di sospensione della licenza per il locale.