Giussano, dalla Caritas aiuti a più di 7000 famiglie

Cresce lo stato di bisogno

Più di 7000 persone sono state aiutate grazie alla Caritas Giussano. Il 2020 è stato un anno decisamente difficile e complicato per tante famiglie, ma grazie alla presenza costante dei volontari del gruppo parrocchiale sono stati consegnati a domicilio 2215 pacchi spesa.

«Abbiamo calcolato nell’anno appena chiuso 20 consegne; ogni 10 giorni sono stati distribuiti pacchi alimentari che sono state molto utili per 7122 persone della città – spiega la presidente Lucia Motta – la Caritas Giussano a seguito del Covid ha avuto un aumento di richieste di pacchi viveri del 27% costituito interamente da famiglie italiane. Dopo l’estate c’è stata una leggera inflessione del 5%, che però è già tornata ad aumentare azzerando completamente l’inflessione».

Mesi molto difficili per tante famiglie che hanno richiesto uno sforzo in più per i volontari, sostenuti da tantissima generosità sia da parte di aziende, supermercati, attività alimentari, ma anche da parte di privati con molte donazioni.

L’iniziativa “Un dono che aiuta”

E’ stata un grande successo l’iniziativa lanciata a dicembre «Un dono che aiuta», che ha fatto seguito a quella lanciata a marzo con il «carrello della spesa che aiuta».

«Abbiamo chiesto dei beni più natalizi per fare regali ai bambini ma anche alle famiglie e siamo felicissimi della grandissima risposta ricevuta – sottolinea Motta – questa emergenza socio- sanitaria ha trasformato la nostra comunità in un’unica grande famiglia, in cui solidarietà, altruismo, fratellanza e carità hanno guardato alle necessità di tutti e al cuore di ciascuno. Grazie, a tutti quelli che ci hanno sostenuto, aiutati, motivati, spronati incoraggiati e per essersi uniti a noi con tanto entusiasmo nell’iniziativa il “dono che aiuta».

Alla vigilia di Natale sono infatti stati consegnati 132 regali a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, grazie alla donazione in denaro di «Un pozzo per la vita» di Paina.

