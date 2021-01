Giussano, don Giuseppe festeggia il suo Milan sul bollettino parrocchiale

Giussano, don Giuseppe festeggia il suo Milan, campione d’inverno, sulla copertina del bollettino parrocchiale

Un’altra divertente trovata del don

L’informatore parrocchiale “Pietre Vive” diventa per un momento la prima pagina della Gazzetta dello sport e in copertina proclama il Milan campione di inverno.

E’ la simpatica trovata di don Giuseppe Corbari, grande tifoso rossonero, la cui fede calcistica è nota a tanti fedeli di Robbiano, la sua parrocchia.

Una prima pagina del tutto speciale

Il don per festeggiare questo straordinario successo, sul numero uscito domenica 24 gennaio e valido per due settimane, ha voluto celebrare il risultato della sua squadra, trasmettendo a tutti i robbianesi che sono iscritti sul canale Telegram, una inconsueta prima pagina.

«Tutti sanno quanto sono tifoso e come me anche molti altri robbianesi, ho pensato quindi ad una prima pagina divertente anche per sdrammatizzare questi momenti così difficili per tutti – spiega il sacerdote – la tifoseria calcistica rende questo periodo di pandemia, che ci ha portato preoccupazioni, paure e tanto isolamento, un po’ più leggero». Una gogliardia che ha fatto subito notizia tra i parrocchiani e che ha anche molto divertito.

«Da tempo non succedeva che il Milan avesse certi risultati e ho voluto suggellare questo straordinario momento».

Già a marzo aveva fatto parlare di sè

Don Giuseppe non è nuovo a certe idee divertenti e scanzonate, era già passato alla ribalta – in tutta Italia – per la sua singolare iniziativa durante il primo lockdown, a marzo, quando si era «inventato» un modo tutto suo per non celebrare la messa da solo. Aveva infatti chiesto ai suoi fedeli di mandare un selfie, che poi ha stampato, creando dei cartonati che ha posizionato sulle panche, così da avere simbolicamente tutta la sua comunità alla funzione della domenica.

