Giussano, grave anziano ciclista investito in zona Laghetto

Grave incidente a Giussano in zona Laghetto.

Giussano, travolto ciclista

Un ciclista di 87 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito questo pomeriggio, venerdì 18 settembre attorno alle 17. Secondo quanto riferisce l’Areu – l’Azienda regionale emergenza urgenza – lo scontro si è verificato all’altezza del civico 104 in via Viganò. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale insieme ai soccorritori del 118 attivati inizialmente in codice giallo. Le condizioni del ciclista però sono peggiorate di lì a poco. Per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso, il più grave.

Non è ancora stata resa nota la dinamica del grave incidente: gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

