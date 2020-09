Giussano: guardia pesca, più controlli e nuove regole al laghetto. Firmata una convenzione tra Comune e pescatori

Il laghetto ai pescatori

Sarà la Federazione italiana pesca sportiva, grazie ad una convenzione della durata di due anni, con il Comune, ad occuparsi dello spazio.

L’Amministrazione comunale intende riqualificare l’area e ottimizzare la gestione delle acque, nonché attivare un servizio di controllo e di vigilanza ittico-ambientale, dando in concessione il diritto di uso del laghetto e coinvolgendo nel progetto soggetti competenti e con requisiti tecnici, organizzativi adeguati; a tal fine è quindi stata interpellata la sezione provinciale «F.I.P.S.A.S.» che si è resa disponibile avvalendosi anche della collaborazione delle tre associazioni locali di pesca: Amo e Lenza, Il Carroccio e Pescatori Robbianesi.

Le nuove regole

Ci sarà un servizio di controllo con guardia-pesca, maggiore tutela e cura del patrimonio ambientale circostante le acque con manutenzione ordinaria dei pescatori e, dopo molti anni, si tornerà ad organizzare gare di pesca, per grandi e bambini. L’esercizio di pesca sportiva rimarrà gratuito, ma concesso solo a chi è in possesso di una regolare licenza. F.I.P.S.A.S dovrà attivare un servizio di controllo ittico – ambientale con l’ausilio di guardie giurate volontarie (G.G.V.). I pescatori che hanno siglato la convenzione con il Comune, della durata di due anni, oltre ad un servizio di controllo, dovranno disciplinare il diritto di pesca con anche l’ausilio di una cartellonistica adeguata; il pescato dovrà essere rilasciato dopo le operazioni di pesatura, il patrimonio ambientale circostante e le acque dovranno essere curati e tutelati e dovrà essere promossa l’organizzazione di manifestazioni di pesca. IN arrivo anche delle telecamere.