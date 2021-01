Giussano, i francicoti regalano una statua di Sant’ Antonio alla parrocchia

L’opera in legno è stata realizzata da un maestro di Ortisei

Arriva da Ortisei la nuova statua di Sant’Antonio Abate che gli abitanti originari di Francica residenti in città, hanno voluto regalare alla parrocchia.

L’idea è nata un anno fa, quando il vicesindaco Adriano Corigliano, originario proprio di Francica, ha proposto al parroco la donazione della statua del santo che è il patrono venerato nel piccolo comune calabrese in provincia di Vibo Valentia. Corigliano si è subito dato da fare contattando uno dei maestri di arte sacra di Ortisei per commissionare il lavoro. Ha coinvolto nel progetto le numerose famiglie presenti in città, immigrate dal sud negli anni Sessanta, con una raccolta fondi e ha racimolato la somma necessaria all’acquisto, all’incirca 8000 euro. Ha realizzato l’opera l’artista Giuseppe Stuflesser, abile intagliatore e scultore che ha terminato la statua in legno di tiglio poche settimane fa. La raffigurazione del santo dell’altezza di un metro e mezzo è arrivata in basilica mercoledì scorso, portata proprio dal vicesindaco e due volontari che si sono recati personalmente ad Ortisei per ritirarla. E’ stata poi benedetta durante la messa di domenica da don Sergio Stevan.

