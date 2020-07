Giussano, il palloncino di Fabio arriva in Valsassina.

Da Giussano a Cassina Valsassina

Giussano, il palloncino di Fabio arriva in Valsassina. Festa di fine anno nel parco Nicholas Green con lancio dei palloncini. Gli alunni della classe 5B del «Gabrio Piola», il 27 giugno, si sono ritrovati dopo mesi per l’ultimo saluto tra compagni e le maestre e nell’occasione hanno preparato una poesia che poi hanno lanciato insieme ai palloncini.

Uno di questi palloncini, fatto volare da Fabio Graziano ha fatto un lungo viaggio ed è atterrato ai Piani di Artavaggio nella casa del sindaco di Cassina Valsassina.

Trentasei i chilometri in linea d’aria che ha compiuto quel palloncino verde partito da Giussano e arrivato in Valsassina: grandissima la sorpresa del primo cittadino quando si è trovato in giardino il palloncino e il bigliettino di Fabio.

Nonostante il foglietto sia giunto ormai sbiadito a causa dei giorni di intemperie, la poesia dell’ alunno della 5ªB della primaria di Giussano, era ancora leggibile.

«Non pensavamo potesse arrivare così lontano – ha commentato la mamma di Fabio – è stata una bella sorpresa per tutti sapere che è atterrato in Valsassina, ma ci ha molto sorpresi anche che sia giunto a casa del sindaco e che sia stata letta la poesia che festeggiava la fine dall’anno scolastico. Fabio ne è rimasto molto contento».