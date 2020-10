Giussano, incidente in bici in via Prealpi

Soccorsi in via Prealpi

Giussano, incidente in bici in via Prealpi. E’ successo poco prima delle 13 lungo il rettilineo che porta verso il centro commerciale e la Statale: un 60enne che era in sella alla sua bici, a pochi metri di distanza dalla rotatoria è finito a terra prendendo un brutto colpo. Sul posto sono subito arrivati l’automedica e l’ambulanza in codice rosso e una pattuglia dei carabinieri. I medici hanno subito soccorso l’uomo prestando le prime cure. Subito dopo è stato portato d’urgenza in ospedale. L’incidente lungo via Prealpi ha causato rallentamenti e lunghe code in direzione Milano.