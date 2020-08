Giussano, incidente in moto sulla Sp 102

Ferito un motociclista

Giussano, incidente in moto sulla Sp 102. Un motociclista di 41 anni è caduto dalla sua moto mentre si immetteva sulla rampa della statale 102 nel tratto di Giussano, in direzione Milano. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale di Giussano, una pattuglia di carabinieri e l’ambulanza in codice giallo. Fortunatamente le condizioni del 41 anni non sono gravi: l’uomo è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. L’incidente ha causato qualche disagio alla circolazione, provocando code e rallentamenti sulla Novedratese.