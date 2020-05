Giussano, infortunio sul lavoro: paura per un 35enne

A Paina

Giussano, infortunio in una ditta di Paina, nel primo pomeriggio. Grande paura poco dopo le 14.30 in via Pizzo Scalino, nell’area industriale, per un operaio di 35 anni, precipitato mentre stava lavorando. Sul posto sono subito arrivati in codice rosso l’ ambulanza dell’AvisMeda ed è atterrato l’elisoccorso; sono intervenuti prontamente anche gli agenti di polizia locale di Giussano. Si è temuto subito il peggio: fortunatamente però le condizioni del 35enne sono risultate meno gravi di quanto si pensasse all’inizio, tanto che è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti, in ambulanza e in codice verde.