Giussano, inutili i soccorsi per una 89enne

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 118 è scattata intorno alle 17.45 per un’anziana caduta in via Vittorio Veneto a Giussano. La centrale ha subito attivato i soccorsi in codice di massima gravità e sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Mariano e l’automedica. Purtroppo, nonostante le cure tempestive degli operatori del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo gli inquirenti la caduta e quindi il decesso sono legati a un improvviso malore.

