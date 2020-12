Giussano, ladri scatenati in una villetta: svuotano una cassaforte

Il colpo all’ora di cena

Hanno forzato le persiane, usando una piccola leva e sono entrati in camera da letto, rovistando ovunque e svuotando la cassaforte. Ladri scatenati nei giorni scorsi in un’abitazione a ridosso del centro in via Galilei. Neppure il lockdown ferma i delinquenti che entrano nelle abitazioni all’ora di cena, con le famiglie riunite a casa. Il furto è avvenuto infatti attorno alle 20, mentre i proprietari della villetta si trovavano in taverna, a cenare. Non si sono accorti di nulla, solo più tardi salendo al piano superiore si sono resi conto di quanto era successo.

I ladri hanno rovistato in tutta la casa, ma si sono concentrati nella camera da letto: hanno aperto cassetti e armadi buttando tutto all’aria e sono riusciti anche ad aprire la cassaforte portandosi via alcuni orologi e l’oro di famiglia. I delinquenti hanno raccolto tutti i preziosi dentro delle federe e poi sono scappati, calandosi dalle finestre e lasciando le federe con le scatole della refurtiva, vuote, appese alla recinzione dei vicini. I delinquenti hanno raccolto tutto il bottino dentro delle federe e poi sono scappati, calandosi dalle finestre e lasciando le federe con le scatole della refurtiva, vuote, appese alla recinzione dei vicini. Un furto che ha fruttato alla banda di ladri un discreto bottino. Il furto non è l’unico nella zona. Diverse le segnalazioni e le denunce fatte ai Carabinieri in questi giorni.

