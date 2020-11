Giussano, l’appello dei commercianti: comprate in città

Insieme per ripartire. I commercianti del centro fanno squadra e con una foto simbolica, di gruppo, scattata qualche giorno fa, provano a dare un segno di speranza e soprattutto di rilancio delle proprie attività, ad un mese circa dal Natale. Dopo questo mese di lockdown sono pronti a riaprire.

Si sono incontrati in piazza Roma, nel cuore della città, insieme al consigliere comunale Sabrina Costanzo, che ha la delega al Commercio, per un momento di condivisione, e per lanciare un appello, pensando proprio alla ripartenza e allo shopping festivo.

«Raccogliendo il clima di speranza, professionalità e fiducia da parte dei nostri commercianti, ci siamo trovati per una foto che possa essere di buon auspicio da qui al Natale e soprattutto per il 2021 – ha commentato la consigliera Costanzo – abbiamo anche voluto lanciare un invito ai giussanesi, quello di fare acquisti nei negozi della nostra città. Un modo per premiare attività portate avanti da tanti anni con sacrificio e passione e per sostenerle in un momento così delicato. Una vetrina che rimane accesa rappresenta il cuore pulsante di una città. Oltre ad augurarci di lasciare presto alle spalle questa esperienza così drammatica, con questo piccolo gesto abbiamo voluto dunque rinnovare a tutti i giussanesi l’invito e l’appello a comprare nei negozi del capoluogo e delle frazioni».