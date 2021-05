Giussano, litiga con il fratello e lo accoltella

Litiga con il fratello e lo accoltella: l’episodio, accaduto a Giussano, è costato una denuncia a un un 30enne

Ha ferito il fratello con un coltello da cucina, colpendolo all’avambraccio dopo una violenta lite in casa, il tutto sembrerebbe, per futili motivi. L’aggressione è successa mercoledì sera, attorno alle 21, in un ‘abitazione di via Milano. Immediato l’intervento di due pattuglie dei carabinieri di Meda e Verano Brianza.