Giussano: maestra positiva alla scuola dell’infanzia. Tamponi per i bambini ma nessuna quarantena

Giussano: maestra positiva all’asilo. Tamponi per bambini

E’ di poche ore fa la notizia che alla scuola d’infanzia “Piccole Tracce” di Giussano c’è un primo caso risultato positivo al Coronavirus. A confermarlo è il sindaco, Marco Citterio, in un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

A fronte di questo primo caso positivo i protocolli Ats prevedono, per i contatti diretti, l’effettuazione del tampone.

Questa mattina la classe e gli insegnanti entrati in contatto con la docente positiva, si sono infatti recati presso il punto tampone di Monza per il test. La scuola intanto ha effettuato la sanificazione e igienizzazione degli spazi scolastici.

In attesa dei risultati i protocolli Ats non prevedono la quarantena per la sezione e gli insegnanti, quindi domani i bambini potranno tornare in classe regolarmente. L’amministrazione comunale è in stretto contatto sia con il dirigente scolastico che con Ats per essere pronti ad attivare eventuali nuovi protocolli segnalati da quest’ultima.

