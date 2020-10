Giussano, malore al cimitero: grave un 66enne

Questa mattina in viale Rimembranze

Giussano, malore al cimitero: grave un 66enne. Un uomo si è sentito male questa mattina, poco prima di mezzogiorno, mentre era al cimitero principale della città e stava sistemando i fiori davanti ad una tomba. Ambulanza e automedica in codice rosso sono accorsi in viale Rimembranze. Il 66enne, colpito probabilmente da infarto, è stato subito soccorso e rianimato e immediatamente dopo trasportato d’urgenza sempre in codice rosso in ospedale.