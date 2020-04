Giussano: malore in posta, soccorsa una anziana

Intervento in via De Gasperi

Giussano: malore in posta, soccorsa una anziana. Ambulanza all’ufficio postale di via De Gasperi, questa mattina, attorno alle 11.30, per prestare soccorso ad un’anziana signora che si è sentita male, improvvisamente. La donna, di 74 anni, era all’interno dell’ufficio quando ha perso i sensi. Immediata è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori in codice giallo e non è stato più fatto entrare nessuno nell’ ufficio.

TORNA ALLA HOME