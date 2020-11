Giussano, muore a 31 anni di tumore. Commosso addio della compagna e degli amici

Grande commozione a Paina

Ha combattuto come un vero guerriero, con fiducia e positività mettendoci il cuore fino alla fine.

Simone Caglio, 31 anni, si è spento lo scorso lunedì sera, a casa sua, a causa di un tumore.

La sua battaglia era iniziata quasi otto anni fa, una battaglia difficile, dolorosa, sempre però vissuta con grande dignità e tanta speranza.

Giocava nel Gs Paina e per un certo periodo ha fatto anche il secondo allenatore, ha fatto atletica nella società di Giussano, la Vis Nova, era un amico sostenitore dell’associazione «Io Corro con Giovanni», ha frequentato a lungo l’oratorio e più volte lo si è visto ai fornelli a preparare piatti per feste ed eventi. Un giovane che ha saputo lasciare un segno. Un ragazzo che era ben voluto anche tra il personale di Residenza Amica, dove ha fatto il cuoco finchè le forze gliel’hanno permesso, ma anche tra i volontari della Croce bianca, dove aveva tante amicizie. Un giovane speciale, a cui tanti volevano bene. In particolare la compagna Melissa, infermiera, che gli è stata accanto, curandolo fino alla fine. Moltissimi gli amici che hanno preso parte al funerale, giovedì, trasmesso anche sulla pagina Facebook dell’oratorio di Paina.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDI’ 24 NOVEMBRE IL SERVIZIO COMPLETO CON I RICORDI DEGLI AMICI