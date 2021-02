A Giussano nasce piazza Oriana Fallaci

Il Comune omaggia le donne

Sarà il nome di Oriana Fallaci a caratterizzare la piazza all’interno del nuovo parco urbano.

La decisione è arrivata durante la seduta di Giunta di lunedì scorso.

«Abbiamo voluto intitolare una parte del parco situato tra via Cavour e via Pontida a Oriana Fallaci, una giornalista che ha saputo sempre difendere il più grande diritto di questa categoria: la libertà di parola – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Sara Citterio – abbiamo fatto nostro una delle frasi celebri della giornalista: “La libertà è un dovere, prima che un diritto”».

La scelta sulla Fallaci arriva a seguito della recente mozione presentata dal gruppo di opposizione del Pd, votata in Consiglio Comunale che proponeva l’intitolazione di vie o piazze a donne, mozione condivisa da tutta la maggioranza.

La scelta della Giunta

E’ tramontata dunque l’ipotesi di dare al parco urbano il nome di «Parco dell’accoglienza» che era stata proposta nella passata Amministrazione sempre dal Pd che voleva dedicare l’area a Aylan Kurdi, il bimbo di tre anni trovato morto sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia e diventato nel 2019 simbolo della problematica dei migranti, dopo essere stato immortalato in uno scatto drammatico.

Sarà dunque piazza Oriana Fallaci.

«Si è individuato questo nome: è un modo per ribadire anche la necessità di difendere la libertà di stampa e di parola in questo particolare momento storico. Inoltre Oriana Fallaci è la giornalista italiana del ‘900 più famosa al mondo, una donna che ha saputo farsi valere in una società prettamente maschilista, una donna che si è esposta e che ha scosso le nostre menti davanti a un mondo in continua evoluzione – sottolinea Citterio – Quello di Oriana Fallaci è un nome che sicuramente potrà valorizzare un’area che prevediamo di destinare alla creazione di un polo dedicato alla cultura».

A breve altre intitolazioni

L’intitolazione di quella piazza non è la sola alla quale l’Amministrazione sta lavorando.

«Questa decisione si affianca anche alla scelta di confermare l’intitolazione a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino della piazzetta adiacente al parco, un gesto importante, nel cuore della città, per rimarcare l’importanza della legalità in un momento che vede la Brianza sotto attacco della criminalità organizzata».