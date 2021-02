Giussano: nasce un’altra piazza, dedicata ai Martiri delle Foibe

Nuova intitolazione

Dopo piazza Oriana Fallaci, ci sarà anche un’area «Martiri delle Foibe» all’interno del parco urbano.

La Giunta, lo scorso giovedì, ha deciso di deliberare l’intitolazione nell’area verde compresa tra Piazza della Repubblica e Via Cavour.

«Si è voluto tenere vivo il ricordo dei massacri ai danni della popolazione di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, perseguita dai partigiani slavi comandati dal maresciallo Tito, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia», ha ricordato l’assessore Paola Ceppi, esponente di Fratelli d’Italia.

Una decisione che è stata condivisa e apprezzata dal Circolo Fratelli d’Italia Giussano.

La soddisfazione del Circolo Fratelli d’Italia

«A nome del circolo, ringrazio la Giunta per aver deciso di ricordare una pagina terribile della nostra storia, per tanto tempo nascosta e negata, in modo concreto , dedicando ai martiri delle foibe un parco nel nostro comune – ha sottolineato – Roberto Ceppi – Si avvicina il Giorno del Ricordo , il 10 febbraio, solennità civile nazionale istituita nel marzo 2004, giornata dedicata per conservare e rinnovare la memoria della tragedia dei nostri connazionali e di tutte le vittime delle foibe : non c’era modo migliore per celebrare tale ricorrenza. La crudeltà e la violenza dimostrata dai partigiani slavi , comandati da Tito, legato al pensiero comunista, nel secondo dopoguerra nei confronti della popolazione italiani in Istria e Dalmazia hanno portato a migliaia di vittime innocenti. Solo dopo molto tempo si è riusciti a rendere giustizia per le vittime che hanno subito l’onta per anni di non vedere riconosciuto il crimine che le ha sterminate».