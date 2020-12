Giussano, nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Giussano ha approvato i criteri di accesso e le modalità di erogazione dei buoni spesa destinati ai nuclei familiari in difficoltà, in relazione alla situazione economica che si è determinata per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid. Già nella prima ondata l’Amministrazione ha aiutato molti cittadini, erogando 490 buoni ad altrettante famiglie, ora saranno assegnati nuovi contributi sulla base però dei requisiti Isee, che dovrà essere pari o inferiore a 15.000 euro.

“Ci tengo a ringraziare il dirigente, la responsabile e tutta la squadra del mio assessorato per il lavoro svolto in tempi record – commenta il vicesindaco assessore ai Servizi Sociali Adriano Corigliano – Abbiamo accelerato te tempistiche perchè era nostro obiettivo iniziare ad erogare i buoni prima di Natale”.

Tutti i requisiti necessari per l’assegnazione dei buoni spesa sono consultabili nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Giussano. Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonando al numero 335.1844503 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.