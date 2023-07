Giussano, padre violento allontanato da moglie e figli

Un papà di 43 anni è stato allontanato dai Carabinieri di Giussano per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli di 9 e 5 anni.

L'intervento dei Carabinieri di Giussano

I militari della stazione giussanese hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi prossimi congiunti emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Monza su richiesta della Procura della Repubblica.

Il marito e papà violento, un 43enne di origini calabresi ma da tempo residente in Brianza, è indagato per maltrattamenti verso la moglie di 33 anni e i due figli minorenni di 9 e 5 anni e per il reato di estorsione commesso sempre contro la consorte. Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Giussano e coordinate dall’autorità giudiziaria monzese hanno permesso di raccogliere gravi e concordante indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo che, dal 2015 a oggi, si sarebbe reso responsabile di ripetute condotte lesive dell’integrità fisica e psichica, della libertà morale e della serenità delle vittime.

Abusava di droga e alcool

Il quotidiano abuso di sostanze stupefacenti e di alcol da parte dell'uomo sarebbe degenerato nel corso degli anni in un comportamento sempre più aggressivo divenuto poi totalmente ingestibile quando, nel 2017, era venuto alla luce il secondogenito della coppia.

Divenuto geloso e possessivo nei confronti della moglie, il 43enne la controllava di continuo con telefonate, minacce e intimidazioni e talvolta, era passato anche alle vie di fatto mettendo le mani addosso alla donna anche davanti ai figli. Addirittura questi ultimi, e in particolare il secondogenito, erano accusati dall’uomo di aver rovinato il rapporto della coppia solo per il fatto di essere venuti al mondo con frasi come «Da quando sei nato, per colpa tua, hai rovinato il rapporto tra me e tua madre!».

Estorsioni e botte alla donna

In più occasioni l'uomo avrebbe chiesto soldi per acquistare stupefacenti alla moglie e, di fronte ai rifiuti, diventava minaccioso e violento con insulti e schiaffi, anche dinanzi ai due figli minorenni.

Alcuni degli episodi denunciati, hanno trovato anche conferma nelle relazioni redatte dai Carabinieri nel corso dei molteplici interventi a casa della coppia, spesso chiamati dai vicini di casa allarmati dalle urla che sentivano provenire dall'appartamento della famiglia dell'uomo.

Alla luce del grave quadro indiziario, il gip di Monza ha quindi ritenuto necessario applicare nei confronti del 43enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento, che è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari dell’Arma di Giussano. Al 43enne è stato imposto di lasciare l’abitazione familiare con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 300 metri dalla donna e dai figli e di non comunicare in alcun modo con loro.