Distribuzione a malati, anziani e a tutte le famiglie

Giussano: più di 300.000 mascherine per i cittadini. L’Amministrazione comunale si è attivata in questi giorni per l’acquisto di un grosso quantitativo di mascherine da distribuire a persone malate, anziani e tutte le famiglie della città. Inizialmente è stata data la priorità ai soggetti positivi o posti in sorveglianza attiva, successivamente dopo l’acquisito di un ingente quantitativo, sono stati consegnati i dispositivi di prevenzione individuali ai nuclei famigliari con almeno un componente over 65 in quanto ritenuti soggetti più fragili. E per finire , grazie alle 210.000 mascherine recuperate dal Comune, si provvederà alla distribuzione a domicilio ai restanti nuclei familiari in pacchi da 30 sigillati e igienizzati, così da garantire massima sicurezza evitando qualsiasi tipo di contaminazione. La distribuzione inizierà da sabato.

Il grande lavoro dei volontari

Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile e della sezione giussanese del Nucleo di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Caritas, Un Pozzo per la Vita, Gruppo Alpini Giussano, CAI Paina e Comitato Laghetto sono già al lavoro per la consegna a casa.

