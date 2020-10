Giussano, prime borracce in alluminio agli studenti

A Giussano sono state consegnate le prime borracce in alluminio agli studenti

Parte la distribuzione

Per essere più ecologici e attenti all’ambiente, ai ragazzi di prima media del plesso scolastico di Giussano l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa in compagnia del sindaco Marco Citterio e dell’assessore all’istruzione Sara Citterio hanno consegnato le prime borracce con il simbolo della città e di Gelsia Ambiente, partner dell’iniziativa e sponsor. Ad accoglierli il preside Roberto Di Carlo. L’iniziativa che si ripeterà anche per altri alunni e nei prossimi giorni infatti sarà la volta del plesso di Paina. «Un piccolo gesto concreto nella lotta all’uso della plastica monouso per la salvaguardia dell’ambiente, patrimonio di tutti, perché non si é mai troppo piccoli per fare la differenza», ha commentato l’assessore Crippa.

