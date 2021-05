Giussano, provoca incidente e fugge: denunciato

E’ stato indentificato e denunciato il pirata della strada responsabile di un incidente avvenuto a Giussano nella serata di domenica.

L’incidente in via Leopardi a Giussano

I Carabinieri di Giussano, al termine di accurate indagini basate su informazioni testimoniali e ricostruzione della dinamica del sinistro, hanno individuato e denunciato un giussanese di 25 anni, di origini calabresi, che domenica scorsa 23 maggio alla guida dell’auto si era reso responsabile dell’investimento e dell’omissione di soccorso di un 29enne di origine libiche, ma da tempo residente ad Albiate.

Fondamentali sono stati il modello del veicolo e alcuni caratteri della targa del mezzo condotto dal giovane di Giussano e che i militari sono riusciti alla fine a raccogliere grazie ad alcune preziose testimonianze raccolte sul luogo del sinistro.

Ferito un 29enne di Albiate

L’incidente si era verificato come detto domenica sera, attorno alle 21, in via Giordano ad angolo con via Giacomo Leopardi. Il conducente dell’auto, alla guida di una Fiat 500 intestata alla madre, aveva causato un sinistro stradale urtando uno scooter Kymco per poi darsi alla fuga.

Nella circostanza, il motociclista albiatese, caduto a terra, era stato poi immediatamente soccorso dal personale del 118, intervenuto insieme ai militari dell’Arma ed era stato poi trasportato in autombulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde. Dopo gli accertamenti il 29enne ferito era stato successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni, salvo complicazioni. Di qui le indagini del Carabinieri che in poche ore sono riusciti a risalire all’identità del pirata della strada. Al 25enne giussanese indagato, denunciato per fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso (ex art. 189 co. 1-6 e co. 1-7 c.p.), è stata ritirata la patente di guida.