Giussano, rapina al luna park: fermati tre minorenni

I Carabinieri di Giussano hanno fermato tre minorenni, autori di una rapina aggravata ai danni di un ragazzino di 13 anni preso a schiaffi e derubato della giacca che indossava.

Aggressione al luna park di Giussano

E' accaduto nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre, nell'area delle giostre allestite per la tradizionale festa della Madonna di Ottobre. Il ragazzino era in compagnia di alcuni suoi amici quando è stato avvicinato da tre giovani. Uno di loro gli ha intimato di consegnargli la giacca e, davanti al rifiuto del tredicenne, lo ha colpito con uno schiaffo in pieno volto.

La vittima è riuscita in un primo momento a fuggire, ma è stata nuovamente raggiunta dai tre aggressori che lo hanno di nuovo spintonato e preso a schiaffi fino a sfilargli la giacca che indossava. Prima di allontanarsi e far perdere le tracce, i tre lo hanno quindi minacciato.

I Carabinieri hanno identificato la baby gang

Il tredicenne, sotto choc, ha telefonato alla madre raccontandole l'accaduto. E' stata la donna, a sua volta, a chiedere così l'intervento dei Carabinieri. I militari della stazione di Giussano, grazie alla acquisizione delle riprese delle telecamere di videosorveglianza poste a controllo della zona e alle testimonianze raccolte sul posto, sono poi riusciti a raggiungere e ad identificare in poco tempo i tre aggressori. Si tratta di un 17enne, di un sedicenne e di un altro ragazzino di 15 anni, tutti residenti a Mariano Comense.

Recuperata la refurtiva, che è stata poi riconsegnata alla giovane vittima, sulla base delle risultanze investigative, i tre baby rapinatori sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minori di Milano.