Giussano, riqualificazione al laghetto: il progetto si amplia con più verde

Il Comune concede più spazio

Più spazio verde a disposizione per quelli che saranno i nuovi gestori del bar al laghetto. In aggiunta al punto di ristoro e info-point area laghetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di concedere in uso della struttura che sarà costruita, anche un’area verde, quale ampliamento all’attività di somministrazione alimenti e bevande, per il periodo estivo (da aprile ad ottobre) quando c’è una maggior affluenza di persone.

Attorno al bar un’area di 600 mq

Il Comune ha così individuato un’area di circa 600 mq, situata in prossimità della struttura, compresa tra la sponda lacustre, la roggia e il gelso monumentale.

Gli assessori in Giunta hanno firmato la delibera pochi giorni fa, allargando l’idea di progetto di riqualificazione della zona, al fine di servire una maggiore utenza vista anche l’attrattività e la valorizzazione dei percorsi campestri nel parco, così anche da mantenere un aspetto più uniforme e coordinato con la nuova costruzione. Tutte le pratiche edilizie che sono state valutate dalla commissione paesaggio del parco sono state già trasmesse alla sopraintendenza.