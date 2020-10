Giussano rosa d’oro al dottor Alberto Pollini, morto a causa del Covid

La cerimonia, domenica 4 ottobre

Giussano rosa d’oro al dottor Alberto Pollini, che se l’è meritata e purtroppo conquistata sul campo, morendo a maggio, a causa del Covid.

Robbianese, 56 anni, era anestesista pneumatologo e padre di sei figli.

Una vita dedicata a salvare altre vite, ma anche alla sua bella e numerosa famiglia e alla sua passione per la pallacanestro.

Pellino lavorava come anestesista dell’Unità operativa di Anestesiologia e Rianimazione II all’ Istituto Ortopedico Galeazzi dal 2008. Durante la sua carriera ha prestato servizio presso l’ospedale Niguarda Cà Grada, dove ha accresciuto la sua esperienza soprattutto nel campo delle varie specialità chirurgiche e della Terapia Intensiva generale, con particolare riguardo ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta. E proprio a lui, alla sua memoria, quest’anno è stata conferita la benemerenza ecclesiale. Il riconoscimento gli sarà tributato domenica 4 ottobre in basilica, durante la messa delle 10.30.