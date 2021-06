Giussano, scontro auto- moto: in ospedale due ragazzini

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì, in via Crocifisso

Paura per due adolescenti

Scontro tra un'auto e uno scooter in via Crocifisso, venerdì pomeriggio, poco dopo le 18.30. L'auto, una Ford, condotta da un uomo di 56 anni stava svoltando a sinistra quando sopraggiunta la moto, sulla quale viaggiavano un ragazzo di 17 anni e alle sue spalle una ragazza di 14. Piuttosto violento l'impatto tra i mezzi. La moto è finita a terra e si è subito temuto il peggio per i due adolescenti.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze e l'automedica in codice giallo, oltre alla pattuglia dei vigili di Giussano e ai carabinieri. Fortunatamente la caduta a terra dei due minorenni stata meno grave di quanto si pensasse all'inizio. Entrambi i giovani dopo i primi soccorsi sul posto, sono stati portati in ospedale al San Gerardo di Monza, in codice verde, per ulteriori accertamenti. Nessuna ferita invece per l'automobilista.