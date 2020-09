Giussano, scontro in via Cavera

Giussano, scontro tra due mezzi in via Cavera. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 lungo il tratto di strada a ridosso del centro. Ambulanza e auto medica sono intervenuti in codice giallo sul posto, subito dopo l’impatto che c’è stato tra un’auto e pulmino. Il sinistro ha provocato il ferimento di una persona, in modo lieve che è stata medicato sul posto senza necessità del trasporto in ospedale. Intervenuti anche gli agenti di polizia locale che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.