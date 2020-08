Giussano, strade e marciapiedi nuovi, restyling da 440mila euro.

Interventi di riqualificazione su molte vie della città

Giussano, strade e marciapiedi nuovi, restyling da 440mila euro. Percorsi pedonali più sicuri, abbattimento delle barriere architettoniche, strade rimesse a nuovo: da settembre partiranno una serie di importanti lavori.

La Regione nell’ambito degli «Interventi per la ripresa economica» ha assegnato dei contributi ai Comuni, fra cui anche Giussano; l’Amministrazione Comunale ha stabilito di utilizzare parte del contributo assegnato dal Pirellone, per un importo pari ad 220.000 euro per finanziare interventi sui percorsi pedonali di sicurezza stradale, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento e messa in sicurezza di strade.

Il Comune di Giussano finanzierà con ulteriori 220.000 euro interventi di ripristino dei manti stradali portando pertanto la somma complessiva del quadro economico di progetto a 440.000 euro.

Le vie interessate

Grazie agli aiuti della Regione si interverrà nella riqualificazione di marciapiedi e percorsi pedonali in via Adamello, sarà realizzato un nuovo passaggio protetto in via Udine, e sarà sistemato il tratti stradale di via Garibaldi.

Il Comune provvederà invece a sistemare i tratti stradali e i marciapiedi di via Nenni, via Vivaldi, via Isonzo, via Diaz, viale Monza, via Giusti, via Adige, via Venezia, via dell’Artigianato, via Cavour, via Rossini, via della Conciliazione, via Vigano, via della Ghiana, via Furlanelli, via Fiume, via Cascina Nuova, via Cardinal Ferrari, via Monte Rosa e via Po.